Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A. Il sipario si riapre con il primo anticipo della 28a giornata tra Cremonese e Atalanta in programma oggi alle 15. I padroni di casa, ultimi in classifica, hanno bisogno di un miracolo firmato Ballardini per provare a salvarsi: 13 punti, -11 dalla salvezza e una sola vittoria in campionato (con la Roma).



Le formazioni ufficiali:



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Castagnetti, Pickel, Benassi, Meitè, Valeri; Ciofani, Tsadjout. All.: Ballardini.



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel. All.: Gasperini.