Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Spezia:



"La vittoria è molto importante. La prestazione non è stata una buona prestazione, ne abbiamo fatte di migliori. Lo Spezia non meritava di perdere, ma questa era la quarta partita in nove giorni, è arrivato un premio anche per tutto quello che abbiamo fatto prima. Adesso non cambia niente, l'obiettivo ora è fare il massimo domenica prossima contro una squadra che si gioca tanto come noi".