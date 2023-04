Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Empoli:



"Siamo partiti bene, abbiamo fatto gol e poi ci siamo abbassati un po' troppo dando coraggio ad una squadra che gioca a memoria come l'Empoli. Da squadra abbiamo sofferto, nel secondo tempo meno e credo che la Cremonese abbia meritato".



GALDAMES - "Il trequartista deve essere un centrocampista offensivo, ma ci sono partite e partite. Oggi c'era più bisogno di un centrocampista, perché l'Empoli ha tanti giocatori bravi in mediana e serviva più densità".



MEITE' - "Non sa nemmeno lui quanto è forte. Oggi come ha Genova ha fatto 2 partite di altissimo livello".



DIFESA - "Sono stati più bravi. Lochoshvili non credo che abbia niente di che, Aiwu è entrato bene e per me ha fatto una grande partita Vasquez".



UDINESE - "Siamo molto contenti per le 2 vittorie, ma soprattutto c'è la consapevolezza che ogni partita è da affrontare con questa voglia. Poi si va di volta in volta".



SALVEZZA - "Abbiamo una partita difficilissima contro l'Udinese e pensiamo solo a quella".