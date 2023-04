Dpo il brutto 0-3 contro l'Udinese, l'allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha commentato così il ko in conferenza stampa: "Dopo le ultime due vittorie non abbiamo avuto umiltà, loro ci hanno allargato e noi abbiamo concesso spazio. Abbiamo sbagliato approccio: ci stava perdere, ma non facendo quel primo tempo".



SALVEZZA - "Il divario è ampio e le difficoltà sono tante, ma non siamo spaventati e sono convinto che da quando sono arrivato io la Cremonese abbia fatto un buon percorso".



BASSO RICCI - "Si stava allenando da un po' in prima squadra, meritava il debutto. Speriamo che tanti ragazzi del settore giovanile possano mettersi in mostra".