Alla vigilia della decisiva sfida tra Cremonese e Bologna, il tecnico grigiorosso Davide Ballardini ha presentato la partita in conferenza stampa:



"È vero che ci avviciniamo a partite sempre più decisive, nel senso che ti dicono se puoi ancora competere o meno. Ma è altrettanto vero che giochiamo contro una bella squadra reduce da un gran bel campionato, sarà un bell'esame per noi. È bello giocare contro squadre organizzate e ben attrezzate, per me sarà un bel banco di prova per vedere se siamo competitivi"



BOLOGNA - “A me il Bologna piace tutto, è una squadra ben assemblata, ha difensori che a livello tecnico e di personalità ci sono, centrocampisti dinamici che hanno un senso del gioco naturale, anche quelli che giocano poco, e davanti hanno grande abilità, gamba rapida forte e veloce. È una squadra costruita in modo molto chiaro nelle idee e nella scelta dei giocatori, che sono l’uno funzionale agli altri”.



INFORTUNI - “Negli ultimi giorni non si sono allenati Benassi e Ferrari. Ferrari si è allenato questa mattina e sembra disponibile, per Benassi è un po’ più complicato. Non ci sarà Dessers, Tsadjout ha ripreso mercoledì con la squadra quindi c’è”.