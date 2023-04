É un Davide Ballardini raggiante dopo il successo ottenuto dalla sua Cremonese sull’Empoli. Il commento del tecnico sull’ex Milan Meite: "Non sa nemmeno lui quanto sia forte, sia oggi che contro la Samp è stato importante per noi, avere uno così poi rende i compagni felici di giocarci insieme, quando hai la palla è sempre pronto a dare una mano e in difesa c'è sempre. Per me il bravo centrocampista è quello che sta tra la palla e la porta, altrimenti devi rincorrere e in Serie A non te lo puoi permettere”.