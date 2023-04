. Il centrocampista offensivo franco-algerino, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. Une l’arrivo di un altro innesto dal mercato.nell’ultimo mese dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione per la frattura della tibia. La cifra tecnica e l’esperienza dell’olandese sono fattori che fanno la differenza, in campo e fuori. E anche l’ambientamento a Trigoria è stato rapido tanto che l’ex Liverpool sembra uno dei senatori della squadra.Il sempre più probabile arrivo di Aouar non cambia, dunque, la strategia che Tiago Pinto ha intenzione di portare avanti con il, la Roma vorrebbe proporre al giocatore di abbassarlo e in più sfrutterebbe anche l'aiuto del Decreto Crescita.