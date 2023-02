"Non abbiamo mai guardato la classifica e non lo faremo nemmeno ora". Ha le idee chiare Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, dopo il primo successo stagionale dei grigiorossi in Serie A. "Abbiamo giocato da squadra e con intensità, i tre punti sono meritati - ha aggiunto l'ex di Genoa e Palermo a Dazn -. Tsadjout si allena sempre bene, lo apprezzo molto".