Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Verona: "Non ho detto niente ai ragazzi, ho solamente dato un buffetto ad ognuno. Loro sanno cosa significa, hanno fatto una grande prestazione. Quando in una partita così si parla dell'arbitro, per me è grande quando passa inosservato. A me non piace parlare dell'arbitro, quando ci soffermiamo sul suo operato vuol dire che qualcosa non va. Da allenatore penso già alla partita importante di mercoledì contro il Milan. La società e i dirigenti valutano tutto. Questo significa guardare oltre la persona, le capacità e tutto questo. L'obiettivo? Andare oltre il risultato e la prestazioni, guardando le qualità umane e tecniche e impostare un lavoro che duri nel tempo".