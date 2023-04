Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l'allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha presentato la gara in conferenza stampa: "Il primo tempo è finito 0-2 - ha detto riferendosi alla gara d'andata - affronteremo un avversario forte e per noi sarà uno stimolo in più. Voglio vedere una squadra compatta, senza concedere spazi alle spalle".



I SINGOLI - "Ciofani viene con noi perché ci tiene a partire col gruppo, ma non credo che sarà a disposizione; discorso simile per Benassi, partirà ma difficilmente potrò averlo. Aiwu è squalificato, Tsadjout infotunato e Chiriches rimane a casa perché voglio recuperarlo per domenica. Su Ferrari faccio affidamento, ha giocato contro la Samp con pochi allenamenti sulle gambe, ma ora sta bene".



VERONA - "Le scelte che farò saranno legate alla partita di domani ma anche a quella di domenica contro il Verona; quando abbiamo giocato tre gare in pochi giorni abbiamo mandato in campo sempre circa venti giocatori, siamo una delle poche squadre che utilizza più giocatori della rosa. E' importante sottolineare il fatto che coinvolgiamo tutti".