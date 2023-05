Cremonese-Bologna 1-5 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 13’ p.t. Arnautovic (B), 26’ p.t. Arnautovic (B), 45+1’ p.t. Posch (B), 17’ s.t. Orsolini (B), 35’ s.t. Sansone (B), 45+1' s.t. Ciofani (C)



Assist: 13’ p.t. Barrow, 45+1’ p.t. Orsolini (B), 17’ s.t. Moro (B), 35’ s.t. Barrow (B)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola (31’ s.t. Felix), Chiriches (14’ s.t. Chiriches), Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti (25’ s.t. Quagliata); Pickel, Galdames (1’ s.t. Buonaiuto), Okereke; Tsadjout (1’ s.t. Ciofani). All. Ballardini.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (20’ s.t. De Silvestri), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez (14’ s.t. Moro), Schouten (20’ s.t. Medel); Orsolini, Ferguson (14’ s.t. Aebischer), Barrow; Arnautovic (31’ s.t. Sansone). All. Thiago Motta.



Arbitro: Valeri di Roma 2



Ammoniti: 29’ p.t. Orsolini (B), 41’ s.t. Ciofani (C)



Espulsi: 28’ s.t. Orsolini (B)