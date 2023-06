Ariedo Braida ha dato l’addio alla la Cremonese. L’ex direttore generale e poi consulente strategico grigiorosso, in scadenza il contratto, è stato ieri mattina in città per salutare tutte le persone con cui ha lavorato in questi due anni e mezzo: "Il mio è un arrivederci, perché a Cremona sono stato molto bene e capiterà che ogni tanto farò ancora visita. Probabilmente ci vedremo allo stadio, lascio in buoni rapporti con tutti, perché comunque sono state fatte cose belle".