Intervistato da Radio 24, il ds della Cremonese, Ariedo Braida, ha parlato del futuro di Nicolò Fagioli, in prestito dalla Juventus: "Fagioli? Per esprimersi al 100% un giocatore, pur avendo delle qualità, deve poter fare un percorso. Lui ha queste qualità, questo percorso secondo me non è completo, bisogna lavorare"