Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a '1 Football Club1 su 1 Station Radio e ha parlato del futuro di Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli: "Tutte le soluzioni sono valide, dipende dalla volontà del giocatore e da quali sono i suoi obiettivi. Io credo che lui possa fare bene sia qui che da altre parti. Chiaramente lui negli ultimi tempi ha fatto uno step rispetto all’anno scorso, e questo io l’ho notato. Bisogna che lui faccia notare i suoi progressi, in modo da poter evolvere la sua carriera. Il suo obiettivo è di poter giocare possibilmente ad alto livello, e dipende tutto da lui, dai suoi miglioramenti. Ha bisogno di tempo per maturare ulteriormente anche la sua struttura fisica".