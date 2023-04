Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dove ha detto la sua su diversi temi "Abbiamo cinque squadre nelle semifinali delle competizioni europee. Il nostro calcio sta rialzando la testa dopo alcuni anni bui. Per me è stato fatto un bel passo in avanti. Le nostre squadre sono competitive anche fuori, lo hanno dimostrato tutte e cinque. Questa impresa mancava dal nostro calcio da tanto tempo"



FIORENTINA - Abbiamo fatto un bel passo avanti in questa competizione e siamo arrivati in semifinale. Quel che viene viene. Bisogna avere l'umiltà di ammettere che a volte incontri squadre più forti che meritano più di te. Se riusciremo a fare un miracolo ben venga. Ma penso sia quasi impossibile, dico quasi perché nessuno sa cosa potrà accadere. Ma la fiorentina è competitiva ed è più forte di noi. Lo dimostra il suo percorso. Noi con dignità siamo arrivati nelle semifinali, quel che arriva arriva adesso. Speriamo in un miracolo.