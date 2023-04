13 gol in 26 presenze in questa stagione di Serie A, senza dubbio la migliore della carriera per M'Bala Nzola. I numeri dicono che l'attaccante dello Spezia è terzo nella classifica marcatori, alle spalle di Osimhen e Lautaro Martinez. Il primo bomber tra le "non big" del campionato, segnale di una maturazione fisica e non solo che, a quasi 27 anni, l'attaccante angolano è riuscito a raggiungere. Una nuova consapevolezza, che ha fatto finire Nzola nel mirino di tanti club in vista dell'estate: dall'estero lo seguono da un paio d'anni, in Italia soprattutto Torino e Fiorentina si sono informate su di lui, con sullo sfondo anche Udinese e Roma. Lo Spezia, però, non ha nessuna intenzione di cedere facilmente il suo giocatore simbolo...



RINNOVO PER IL MERCATO - In queste settimane, infatti, i dirigenti del club ligure hanno avviato i contatti con gli agenti di Nzola per rinnovare di un'altra stagione il contratto attualmente in scadenza 2024. Un prolungamento che potrebbe contenere anche una "via d'uscita": un accordo, cioè, per cedere l'attaccante angolano a una cifra prestabilita in caso di offerte da club importanti la prossima estate. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti, club e giocatore. Che intanto continua a pensare al campo, a lavorare e segnare. Prima la salvezza dello Spezia, poi sarà il momento di concentrarsi sulle trattative.