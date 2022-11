Il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato della posizione di Massimiliano Alvini, unico allenatore della Serie A a non aver ancora mai vinto: "L'allenatore è bravo e non si discute - ha annunciato a Radio 24 - Alcune volte non bisogna scaricare le colpe sull'allenatore, bisogna prendersi le responsabilità e andare avanti. Il tecnico è questo, e rimarrà lui".