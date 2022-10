Cristian Buonaiuto, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 dello Zini contro l'Udinese: "Abbiamo fatto un'ottima partita quindi va bene il punto, sicuramente avremmo potuto raccogliere qualcosa in più per quanto espresso in campo ma siamo contenti".



TRA I MIGLIORI - "Mi sono fatto trovare pronto, sono contento speriamo di continuare così per le prossime partite".



PUNTI PESANTI - "Era importante fare subito punti dopo la brutta partita di lunedì. Siamo contenti per aver regalato ai tifosi almeno un punto; vorremmo regalare altre gioie a questa piazza".