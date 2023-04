Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko subito con l'Udinese alla Dacia Arena: "L'approccio è stato un po' sbagliato, ma è stata la qualità dell'Udinese a metterci sotto. Hanno fatto anche tre bellissimi gol, se fossi riuscito a parare il primo gol avrei fatto un grande intervento. Faccio i complimenti a Samardzic".



Come giudichi la tua prima stagione da titolare in serie A?

"Come prima stagione non mi posso lamentare, anche se i risultati non sono quelli che ci aspettavamo. Devo migliorare ancora, perché fra A e B c'è un abisso. Spero di poter restare nel massimo campionato anche la prossima stagione".