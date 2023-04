Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko subito con l'Udinese alla Dacia Arena. Tra i temi trattati, ha voluto anche fornire un’analisi sulla sua prima stagione da titolare in A e sul suo futuro: "Come prima stagione non mi posso lamentare, anche se i risultati non sono quelli che ci aspettavamo. Devo migliorare ancora, perché fra A e B c'è un abisso. Spero di poter restare nel massimo campionato anche la prossima stagione".