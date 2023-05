"Le possibilità di salvezza? Le possibilità non sono dalla nostra parte, ma arriviamo da una striscia positiva che ci fa ben sperare". Parla così Marco Carnesecchi, portiere in forza alla Cremonese, a Sky Sport in vista della gara contro la Juventus: "La Juve è un'avversaria difficile da battere ma noi dobbiamo cercare di arrivare fino all'ultima di campionato con la salvezza ancora in gioco".



Che cosa rappresenta per te l'esperienza alla Cremonese? "Un punto importante per il futuro, mi ha dato la possibilità di giocare nel massimo campionato, devo solo ringraziare la Cremonese, sarò sempre grato".



Il futuro? "Sognare è gratis, non si sa mai... Io sempre fatto scalino per scalino, fin da Trapani, per non rischiare di cascare. La mia fortuna è sempre stata umiltà e la voglia di lavorare che mi hanno sempre trasmesso anche i miei genitori".



Fa piacere essere accostato alla Juventus? "E' qualcosa che sogni di bambino, io appartengo all'Atalanta e dovrò parlare con loro, sono a completa disposizione".



Miglior portiere in circolazione? "Courtois in questo momento. Maignan il migliore in Serie A".



La maglia azzurra? "E' un sogno che si ha fin da piccoli e spero di poterlo realizzare in qualsiasi momento".