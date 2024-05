Cremonese-Catanzaro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Cremonese-Catanzaro in diretta su DAZN

Guarda su DAZN

Segui Cremonese-Catanzaro in diretta su NOW TV

Guarda su NOW TV

Dopo il pirotecnico 2-2 del 'Ceravolo',si affrontano nel ritorno delle semifinali dei. In palio l'accesso alla finale, coi calabresi chiamati a vincere (con qualsiasi risultato) allo 'Zini' entro i 90 minuti a causa del peggior posizionamento in classifica rispetto ai grigiorossi, che dunque per qualificarsi potranno anche pareggiare. Non sono previsti né tempi supplementari, né i calci di rigore.Cremonese-Catanzaro andrà in onda in tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.Cremonese-Catanzaro sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet, su NOW e su Sky Go.