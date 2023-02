"E’ un’emozione bellissima e cercata. La Roma ci porta bene, li abbiamo battuti pure in Coppa Italia. Il rigore era pesante, il giocatore più esperto in certi momenti si deve prendere la responsabilità. Io sono pure il capitano. La salvezza? Forse in certi momenti siamo stati inadeguati, ma siamo un gruppo di gente seria. La rimonta è difficile, ci dobbiamo credere anche se abbiamo meno dell’1%.". Così Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato al termine del primo successo stagionale in Serie A al cospetto di Mourinho.