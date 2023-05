L'attaccante della Cremonese, Daniel Ciofani (38 anni) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In estate non partivo in alto nelle gerarchie, sicuramente non tra i titolari. Ma io ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, sapevo che con la mia esperienza sarei stato utile. Ho fatto 7 gol con un minutaggio abbastanza ridotto. Per ora va bene, ma non è finita qui".



"Tifo Milan grazie alla mia famiglia. Mio nonno viveva in Venezuela e negli anni 60 il Milan, quello di Trapattoni e Altafini, era lì in tournée. Andò a trovarli in ritiro fece foto, autografi, forse riuscì a farsi dare anche una maglia. Si innamorò di quei colori, trasmise la passione a mio padre e di conseguenza a me: quando ero bambino passavo le giornate a guardare i gol di Van Basten, il mio idolo".



"Non ho ancora pensato a cosa fare quando smetterò di giocare, ma vorrei rimanere nel mondo del calcio. Mi piacerebbe fare l’allenatore, ma non sono ancora sicuro al 100%. Per adesso mi godo la Cremonese, sono qui da quattro anni e sto benissimo. Al fantacalcio ho Arnautovic e Lukaku, io mi sono preso solo a gennaio e mi metto in formazione solo se ho sentore di poter segnare".