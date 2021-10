Samuele Di Carmine, attaccante della Cremonese, parla a la Gazzetta dello Sport: "Qui la piazza è bellissima, la struttura importante e la proprietà è forte e sembra una famiglia: mi hanno voluto a tutti i costi. Però la B è sempre strana, non puoi porti obiettivi e non bisogna guardare la classifica fino alla fine. La promozione? E’ presto: con due vittorie sei in alto e con due sconfitte in coda. La partenza è stata buona, si cresce, il gruppo è unito e forte: non ci poniamo limiti. I nuovi bomber della B? Lucca ha colpito, ha portato il Pisa in alto, ma ce ne sono tanti. Per me Albertone Cerri quest’anno esplode. A Cremona c’è anche Vido, poi mi piace Mulattieri".