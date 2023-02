Inizia a delinearsi la situazione nella parte bassa della classifica di Serie A, dove Cremonese e Sampdoria appaiono ormai a un passo dalla retrocessione. Quando è già passato il giro di boa, infatti, le due formazioni di fondo classifica hanno rispettivamente 8 e 9 punti, mentre lo Spezia quartultimo ne ha 18. La discesa in B della formazione lombarda, promossa solo qualche mese fa, è vista così a 1,05, mentre per i blucerchiati la quota è a 1,12. Qualche possibilità in più per il Verona, offerto a 1,50. Più in su lo Spezia, per cui il rischio però rimane, con la retrocessione in quota a 3. Aria di salvezza, invece, per Salernitana e Lecce, viste a 5,50, mentre il Sassuolo, forte della manita rifilata al Milan, è proposto a 7,50.