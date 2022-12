Gonzalo Escalante, centrocampista in forza alla Cremonese, lascerà i grigiorossi a gennaio. Dalla Spagna riferiscono di un passaggio, abbastanza certo, all'Almeria, club militante nella Liga. Per l'ok definitivo serve anche il beneplacito della Lazio, club con il quale il classe 1993 è sotto contratto fino al 2024. Escalante ha già vestito le maglie di Eibar e Alaves in terra iberica.