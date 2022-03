Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese di proprietà della Juve, parla alla Gazzetta dello Sport: "Me l’aspettavo più complicata come classifica. Siamo un bel gruppo, compatto, con tanti giovani che si aiutano. E’ un campionato di qualità, in cui bisogna correre tanto: in A fanno la differenza le giocate dei singoli, qui conta più l’organizzazione. Pecchia? C'è stima reciproca. Quando c’è stata la possibilità di seguirlo ero felice. Sa gestire il gruppo e ci fa giocare bene".