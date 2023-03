Dentro o fuori. Dalla corsa salvezza da un lato e per un posto in Conference League dall'altro. Alle 15 di domencia Cremonese e Fiorentina si fronteggeranno allo Zini per una partita che vale più dei 3 punti in palio per la 26esima giornata di Serie A. I viola di Vincenzo Italiano sono in serie positiva e godono anche dell'energia data dalla vittoria di Conference contro il Sivasspor. I girgiorossi di Davide Ballardini, invece, dopo la vittoria sulla Roma si sono fermati a Sassuolo e vedono la zona salvezza a 9 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cremonese-Fiorentina, calcio d'inizio alle 15 di domenica 12 marzo allo Zini di Cremona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné.