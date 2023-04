Dopo i fuochi d’artificio di, la prima, tocca stasera alle altre due contendenti per il titolo.Si tratta della prima delle due sfide che faranno staccare l'altro pass per la finale che i grigiorossi non hanno mai disputato, mentre i viola hanno vinto 6 volte.in un percorso inaspettato e mettere le basi per poi presentarsi al Franchi con delle velleità di passaggio del turno., sta attraversando un periodo di forma ottimo, come testimoniano le 8 vittorie filate ma non può sottovalutare l’impegno come fatto da, entrambe eliminate dai lombardi.Per un successo dei grigiorossi bisogna tornare indietro fino al 26 maggio. La Fiorentina ha invece vinto ben 8 sfide, tra cui i due match di Serie A della stagione in corso in cui ha segnato, in entrambi i casi, Rolando Mandragora.. I grigiorossi l’hanno già raggiunta nel 1986/87. In quell'occasione furono eliminati dall'Atalanta., evenienza accaduta anche nella scorsa annata. I viola hanno centrato la finale inoccasioni, l’ultima nel 2001. Per farlo stavolta devono avere la meglio di una), record per i grigiorossi in una loro singola stagione nel torneo.