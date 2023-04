Seconda semifinale di andata della Coppa Italia in programma stasera alle ore 21 con la Cremonese che vuole ancora stupire e riceve la Fiorentina tra le mura dello Zini. I ragazzi di Italiano, privi di Milenkovic e Saponara per febbre, stanno vivendo un grande momento di forma: tra Europa League e Campionato i viola sono reduci 8 vittorie consecutive e, in generale, non perdono da quasi 2 mesi. I grigiorossi invece sono fermi a 13 punti in classifica, ultimi, ma vogliono stupire anche i viola dopo il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti di finale. Saranno assenti per infortunio Chiriches, Ferrari e Okereke. L'ultimo scontro diretto tra le due risale a neanche un mese fa (12 marzo) quando la Fiorentina si impose per 2-0 a Cremona.



Dove vederla in tv e streaming: diretta tv su Canale 5, calcio d'inizio ore 21. In streaming su Mediaset Infinity



LE PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Pickel, Tsadjout; Ciofani.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat; Madragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.