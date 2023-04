Le ottime prestazioni offerte in questa stagione da Albert Gudmundsson stanno letteralmente trascinando il Genoa verso l'immediato ritorno in Serie A. Ma stanno attirando sul talentuoso Islandese anche l'attenzione di molti club.



Secondo il Secolo XIX, oltre al Sassuolo all'attuale numero 11 rossoblù starebbe infatti pensando anche la Fiorentina. Entrambi gli interessi sarebbero però stati respinti dall'irremmovibilità del Grifone che pur valutando il ragazzo non meno di 10 milioni non intende privarsene.