Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, ha confermato la fiducia al tecnico Massimiliano Alvini parlando ai microfoni di Cremona1:



"Se mi chiedete se Alvini andrà via, vi rispondendo che domani dirigerà l'allenamento. Come club facciamo tutte le valutazioni del caso, siamo delusi dalla classifica perché non ce l'aspettavamo. Ovviamente non ci aspettavamo di essere davanti ma siamo demoralizzati dal fatto che non abbiamo ancora vinto una partita dopo 11 turni. Le prestazioni sul campo però sono state più che sufficienti, dispiace di non aver portato a casa niente. Ha poco senso parlare di fiducia a tempo, ma nel calcio si vive di domenica in domenica, di giornata in giornata. Viviamo di risultati e siamo tutti consapevoli che dobbiamo migliorare: c'è poco da aggiungere, ora ci dobbiamo preparare al meglio per una partita delicata. Dobbiamo fare bene, che vuol dire fare punti e offrire una buona prestazione".