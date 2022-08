Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:



“La categoria ci ha imposto di fare un mercato corposo. Ci attendono ancora 20 giorni per completare la rosa ed essere pronti e adeguati ad affrontare questo campionato. Vogliamo rappresentare bene la nostra proprietà e la nostra città. Sarà l’esordio in Serie A per tanti dei nostri giocatori, sarà contro una squadra con tantissima qualità e davanti ad un pubblico stupendo. C’è grande positività però. Nelle prime giornate quello che ci preme davvero è riuscire a creare un’identità importante, dopo il tanto mercato fatto”