Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della sfida contro il Verona:



Sulla partita

"Questa partita era importante e molto delicata, ma è stata decisa dalle scelte arbitrali che hanno condizionato il risultato. Abbiamo fatto un'ottima partita, fin quando eravamo undici contro undici abbiamo avuto molte opportunità. L'espulsione di Quagliata ha cambiato tutta la partita, insieme ad altre scelte arbitrali. Abbiamo subito tanti falli che non sono stati sanzionati. L'episodio finale di Djuric condizionerà molto la nostra classifica e il nostro futuro. Oggi tante scelte sono state protagoniste più delle qualità dei calciatori".



Sul rosso a Quagliata

"L'espulsione non è che non ci penalizza, è stata una leggerezza. Anche con Okereke lanciato a rete e l'avversario a terra, l'arbitro ha fermato il gioco. Mancano anche tante ammonizioni in mezzo al campo. La Cremonese ha una classifica che dimostra più le poche opportunità avute in tante partite. Ma oggi una vittoria avrebbe dato grande slancio alla classifica".