Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Verona, incontro valido per la 32ª giornata di Serie A.



CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, Meité; Galdames; Okereke, Ciofani. All: Ballardini



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. All: Zaffaroni.