Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa individuando gli obiettivi di mercato per la sua squadra: "Sì, abbiamo individuato quali possono essere i ruoli dove manchiamo su certe caratteristiche. Non è facile, ma se è possibile rinforzeremo la squadra con un difensore con caratteristiche diverse, un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e poi vedere cosa offrirà il mercato. A gennaio è difficile prendere ragazzi che vengono da un altro mondo e metterli qui nel nostro campionato e ottenere subito dei buoni risultati. Bisogna considerare anche quello".