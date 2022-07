La Cremonese sta riportando in Italia Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000 che a gennaio 2020 era andato a giocare in Olanda all'Heracles. Dopo due anni e mezzo è pronto per la Serie A: affare da circa 2 milioni di euro, contratto fino al 2025 per il giocatore e il 15% sulla futura rivendita all'Heracles.