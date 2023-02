Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha analizzato la finestra di mercato chiusa da poco: “Non siamo soddisfatti di come si è concluso il mercato. C’era la necessità di fare degli inserimenti per migliorare la qualità della rosa, cercavamo un centrocampista e un attaccante e così non è stato. Abbiamo cercato di portare avanti delle soluzioni, alcune sono andate a buon fine, altre no. Noi avevamo puntato diversi giocatori, poi le cose sono cambiate”.