Poteva essere una sfida salvezza, invece il bel campionato del Lecce la trasforma in una gara ad alta pressione soprattutto per i grigiorossi di Ballardini.ospita i salentini nella gara d'apertura della 21esima giornata di ritorno,dopo aver staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo clamorosamente la Roma., e questa scia negativa può essere l'appiglio per i lombardi.Sono cinque i precedenti in Serie A tra Cremonese e: una vittoria giallorossa nel primo incrocio assoluto nel massimo torneo (2-1 in Salento datato 19 novembre 1989), due successi grigiorossi e due pareggi, incluso l’1-1 nel match d’andata.Lanon ha ancora vinto in questi primi 20 turni: una sola squadra neopromossa nella storia della Serie A ha mancato l’appuntamento con la vittoria in tutte le prime 21 giornate disputate in un massimo campionato, l’Ancona 2003/04 (sei pareggi e 15 sconfitte in quel caso).David- a segno nelle ultime due gare giocate in Serie A, non è mai arrivato a tre di fila nella competizione - è uno dei tre giocatori con più gol da fuori area in questa Serie A (tre, come Samardzic e Koopmeiners) e di questi è l’unico attaccante. Oggi a sorpresa non parte titolare: cosa emerge Gabriel- in gol su rigore nel match d’andata - è il sesto giocatore della storia del Lecce capace di arrivare a quota sei gol nelle prime 20 partite giocate dai salentini in un torneo di Serie A prima di compiere 26 anni: prima di lui ci sono riusciti solo Bojinov, Vucinic, Chevanton, Lucarelli e Vugrinec.