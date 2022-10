Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato prima del match contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN.



"Partita importante per entrambe. Non pensavamo di avere la Samp come diretta concorrente, ha una squadra di livello alto con giocatori con grande esperienza. Questa è un'occasione per dare il meglio di noi stessi in casa, davanti ai nostri tifosi. Speriamo di fare bene".