Cremonese in calo sul più bello: Venezia ultima spiaggia per sperare nella promozione diretta

La macchina ha frenato nel momento cruciale, il motore si è inceppato. Ora, arrivare in Serie A senza passare dalla porta di servizio diventa proibitivo.Laè calata quando c'era da dare l'accelerata decisiva, quella utile a sbaragliare la concorrenza a 5 stelle di Como e Venezia e piazzare il guizzo con cui acciuffare l'altro posto al sole e far compagnia al Parma.Invece il trend in discesa grigiorosso ha detto altro, conche hanno portato gli uomini dia perdere contatto dal secondo posto.

Al 'Ceravolo', ad ogni modo, seppur i 3 punti non siano arrivati Vazquez e compagni hanno fornito segnali di risalita: "La squadra ha ripreso, a livello di cattiveria e di attenzione, la praticità di stare in campo - ha detto Stroppa dopo il match - Bisogna fare tesoro di quello che abbiamo fatto in passato per essere più lucidi in futuro. Nei momenti di difficoltà la squadra vera viene fuori e noi abbiamo dato una bella risposta a livello mentale e di energia. È una buona base da cui ripartire per il futuro".

A far notizia, in casa Cremonese, parallelamente al rallentamento delle ultime settimane è stata. L'attaccante campano è partito dalla panchina per 3 giornate di fila, mettendo insieme: "Qualcuno è obbligato a star fuori - ha spiegato Stroppa - Tsadjout in questo momento ha una condizione migliore. Ma Massimo resta un giocatore importante e lo aspettiamo".'The last call', verrebbe da dire immaginando la trasferta di. Venerdì al 'Penzo' i lombardi si giocano le residue speranze per sperare di tornare in corsa per il secondo posto. Naturalmente, però, in caso di blitz in Laguna. Insomma, una mission quasi impossible che comunque, a prescindere da calcoli legati alla promozione diretta, diventa un appuntamento clou per ridurre il gap dai veneti (ora di 4 punti) nell'ottica di un arrivo in terza posizione.

"Il nostro cammino si è rallentato quando abbiamo iniziato a non far gol, non sfruttando le tante occasioni create - ha ammesso Stroppa - Nel finale di campionato dobbiamo cercare di fare un ulteriore passo avanti in classifica perchè potrebbe darci una mano in futuro".