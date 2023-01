Di seguito il sestetto arbitrale e gli episodi da moviola di Cremonese-Juve, valida per la 16esima giornata di Serie A, prima del 2023:



AYROLDI



DI VUOLO – LOMBARDO



IV: PRONTERA



VAR: MAZZOLENI



AVAR: MUTO



Gli episodi dubbi:



21': Dessers riceve in area e segna, ma l’arbitro Ayroldi aveva già fischiato un fallo dell’attaccante della Cremonese.



14': Valeri, lanciato dalle retrovie, beffa Szczęsny in pallonetto. Il Var annulla per iniziale posizione di fuorigioco.