Carnesecchi 7: quasi inoperoso poi d’istinto salva il risultato sul tiro di Maldini a botta sicura e su Verde nel finale

Sernicola 6,5: un po’ compassato nel primo tempo, meglio nelal ripresa. Suo il cross per il 2-2

Bianchetti 5,5: offre spazio a Nzola per il gol del pari ma soprattutto cincischia in area per il 2-1 di

Holm. Meglio nella ripresa.

Lochoshvili 6: fa fatica contro Nzola ma ha il merito di assistere Dessers all’alba del match. Esce per infortunio. (33’ st Vasquez: sv )

Valeri 6: soffre Holm poi cambia marcia nelal ripresa anche grazie ad un maggiuore aiuto dei compagni.

Castagnetti 6: dovrebbe dare ordine ma è sovrastato dal gran ritmo dei bianchi di casa. Meglio nella ripresa.

Meitè 5: perde un contrasto con Nzola in mezzo al campo e nasce il pari dei liguri. Male anche in altre situazioni tant’è che Alvini lo sostituisce nell’intervallo. (1’ st Ascacibar 6: maggior dinamismo e capacità organizzativa del compagno)

Pichel 6,5: fuori fase finch’è Alvini non lo pone più vicino al cuore del gioco. Gran inserimento per il gol del pari. (12’ st Quagliata 6: bene sulla fascia con Valeri)

Zanimacchia 5: mai un sussulto nell’ora scarsa che gli concede Alvini. (12’ st Afena-Gyan 6: non riesce ad incidere vero ma se non altro ha un piglio diverso del compagno)

Okereke 5,5: un ex che non incide anche perché parte male. Meglio quando Alvini gli dice di venire a giocare sulla dorsale centrale del campo

Dessers 6: la rete che spalanca subito il match poi poco altro. (27’ st Ciofani sv)

All. Alvini 6,5: a parte il gol iniziale soffre il 4-3-3 dello Spezia. Poi si adegua e riesce ad avere dai suoi maggiore compattezza e fluidità di gioco.