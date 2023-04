Cremonese-Empoli 1-0: Nel primo tempo si tuffa con tempismo sul tiro di Caputo, poi si nota solo per delle prese alte che allontanano qualsiasi pericolo.Inizia con un pallone delizioso messo in porta da Dessers, poi prende giallo pur di fermare Parisi. Nella ripresa accompagna perfettamente un contropiede, sfiorando il palo e quindi il secondo gol consecutivo.Forse la sua miglior prestazione in maglia Cremonese: ringhia su tutti i palloni e accompagna gli attaccanti empolesi verso l’uscita.: La stazza lo aiuta e lui giganteggia vincendo tutti i duelli aerei, prestazione ottima. Esce al 51’ per problemi muscolari. (dal 52’: Meno impegnato rispetto al georgiano, al 75’ un suo buco in area fa tremare i tifosi grigiorossi): Tanti errori, sia in fase di costruzione che di interdizione, in cui è spesso troppo molle.Confermato regista si mostra furbo e veloce quando si tratta di ripartire, mentre in area piccola dà manforte alla difesa spazzando il pallone quando serve. Una delle sue migliori prestazioni in grigiorosso.Nonostante un inizio così così dovuto all’insolita posizione di mezzala, cresce col passare dei minuti trovando le geometrie giuste per i compagni. Lodevole un suo lancio per Tsadjout ad inizio secondo tempo.: Da mezzala riesce ad esprimere la sua grande corsa, ma ancora una volta si ingolfa quando deve servire i compagni o controllare palloni che scottano. Uno dei meno ispirati.: È un trequartista adattato e si vede. Troppo impreciso quando deve trovare l’ultimo passaggio, si impegna soprattutto in fase di non possesso. (dal 22’ s.t.: Si piazza sulla trequarti, ma lavora soprattutto per mantenere il risultato. Ci prova dall’interno dell’area, ma senza successo): È il prototipo di attaccante più amato dagli allenatori: corre per due, vince tutti i duelli e trova anche il tempo di tirare in porta. Prestazione da applausi (40’ s.t.sv): Pronti via, buca Perisan e fa esplodere di gioia lo Zini. Grazie al gol corre come un forsennato, sempre alla ricerca dell’occasione giusta per segnare ancora o servire Tsadjout. (da 22’ s.t.: Entra per mettere paura alla difesa azzurra, ma spreca due occasioni ghiottissime per chiudere la gara)All.Le assenze lo costringono (?) a schierare dall’inizio la difesa a quattro e le risposte sono più che positive. La seconda vittoria consecutiva tracca il primo vero momento positivo della stagione, ma serve continuità per credere davvero nell’impresa.