: sfodera due interventi decisivi su Izzo e Carlos Augusto, tenendo in partita i suoi in un primo tempo in cui il Monza costruisce almeno quattro palle gol. Baluardo.: prudente e concentrato, presidia con efficacia la sua zona anche quando dalle sue parti passano Carlos Augusto e Caprari: in difficoltà in avvio contro un Petagna spumeggiante, con il passare dei minuti acquisisce fiducia e autorità badando a “pulire” l’area di rigore.: provvidenziale nel negare il gol a Petagna con una deviazione, risulta il più efficace del terzetto difensivo. Prova anche qualche incursione in avanti senza mai lasciare scoperto il suo settore: promosso anche per la continuità espressa nei 90’.: incrocia i tacchetti con Carlos Augusto: resta prudente per contenere l’esterno monzese e partecipa poco alla manovra offensiva, firmando solo un traversone interessante per Galdames. Sostituito dopo un tempo quando Ballardini ridispone la squadra.(dal 1’: entra e rompe gli equilibri. Nessuno del Monza riesce a contenerlo, al punto che ha il grande merito di costruire il gol del vantaggio. Si candida per una maglia dal 1’): un primo tempo in mediana, una ripresa sulla linea dei difensori: meglio nella prima frazione, ma la sua duttilità è comunque utile all’undici di Ballardini.(dal 40’ st Ferrari : s.v.): affronta senza timori i vari monzesi che gli si oppongono, ovvero Pessina, Sensi, Machin. Spende moltissimo ma rende difficile la vita a tutti loro.(dal 17’ st Benassi 6: entra per puntellare la mediana subito dopo il pareggio monzese. Prova sufficiente).: dopo un primo tempo ai margini, spostato più nel vivo della manovra risulta più incisivo. Mette a referto anche un tentativo a rete, facendo intravvedere margini di crescita che purtroppo per i suoi non ha espresso con continuità fino ad ora.: viaggia a corrente alternata. Non riesce ad arginare le folate di Ciurria, ed anche nel miglior momento della Cremonese non incide in fase offensiva.: evanescente, non riesce mai a segnalarsi nei 45’ in cui resta in campo. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.(dal 1’st: così come all’andata, entra e segna contro i biancorossi. Giocatore classe 1985 che è ancora un esempio per tanti suoi compagni sotto il profilo dell’impegno e del rendimento): pomeriggio molto difficile in cui commette troppi errori anche nella gestione dei pochi palloni giocabili che riceve.(dal 20’ st: entra in campo troppo nervoso: oltre al cartellino giallo si segnala solo per altri due interventi irregolari e qualche protesta).: ha il merito di cambiare interpreti e mentalità di una Cremonese che nel primo tempo sembrava destinata al ruolo di vittima sacrificale. La salvezza resta un’impresa davvero ardua, ma il secondo tempo dimostra che la squadra è viva e può ancora regalare qualche soddisfazione a tecnico e tifosi.