Monza – Cremonese: 1-1



Marcatori: 16’ st Ciofani (C), 24’ st Carlos Augusto (M)

Assist: 16’ st Castagnetti (C), 24’ st Ciurria (M)



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (20’ st Ranocchia), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin (20’ st Antov), Carlos Augusto; Sensi (32’ st Colpani), Caprari (20’ st Mota); Petagna (32’ st Gytkjaer). All. Palladino.



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola (1’ st Castagnetti), Pickel (40’ st Ferrari), Galdames (17’ st Benassi), Meitè, Valeri; Tsadjout (1’ st Ciofani), Okereke (20’ st Dessers). All. Ballardini.



Ammoniti: Pessina (M), Sernicola (C), Izzo (M), Dessers (C), Pickel (C), Bianchetti (C), Castagnetti (C), Antov (M)



Arbitro: Antonio Giua di Olbia