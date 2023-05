Cremonese-Spezia 2-0: Nel primo quarto d’ora compie due autentici miracoli da vedere e rivedere, prima su Amian e poi su Wisniewski. Spericolato nelle uscite, riesce a portare a casa un clean sheet importantissimo.Ballardini lo sceglie per fare il terzino bloccato, ma Gyasi lo mette più in difficoltà del dovuto. Cresce con il passaggio alla difesa a cinque. (20’ s.t.: Entra per guidare la difesa e congelare la partita. Lui si fa subito notare schermando Shomurodov in area piccola): Risponde colpo su colpo a Shomurodov, sul quale fa valere la propria fisicità. Altra prestazione di grande sostanza.Il primo gol stagionale è pesantissimo e chiude definitivamente la gara. Anche difensivamente è insuperabile.Amian è scatenato e lui lo soffre, in più fatica in fase di costruzione. Quando Ballardini passa a cinque dietro migliora anche la sua prestazione.: Cerca di ragionare con il pallone tra i piedi, ma a volte aspetta troppo. Come al solito fa un grandissimo lavoro in fase difensiva.: È il cervello della Cremonese: intelligente nei movimenti, preciso come uno svizzero nei cambi di gioco. (20’ s.t.Rispetto alle ultime uscite ha due buone occasioni per fare gol, ma non trova la precisione necessaria): Schierato a sorpresa da esterno alto, si vede che non è il suo ruolo perché è sempre indeciso sul da farsi. Molto meglio con il passaggio a cinque dietro: Dopo le prove incoraggianti contro Verona e Milan accusa la stanchezza. Sciupa un contropiede clamoroso dopo aver recuperato palla al limite della sua area di rigore, ma si riscatta con lo splendido assist per Vasquez.Vivace come al solito, ma molto più impreciso: fa quasi sempre un tocco di troppo e non riesce ad essere pericoloso come vorrebbe. (45+3' s.t. Buonaiuto sv): Proprio come i supereroi, ha la maschera e soccorre i più bisognosi. Non demorde su un rimpallo della difesa spezzina e con un destro glaciale buca Dragowski. Ennesima prestazione totale, alla faccia della carta d’identità. (43' s.t.sv)All.: La sua Cremonese è granitica e paziente: prima assorbe gli attacchi dello Spezia, poi lo punisce con un cinismo invidiabile. Qualcuno gli darà del catenacciaro, ma nel calcio ha ragione chi vince.