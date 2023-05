Cremonese-Bologna 1-5



Carnesecchi 5: Avrebbe potuto fare meglio in un paio di occasioni, ma anche in una giornata così storta per la Cremonese mette la pezza con tre ottimi interventi su Ferguson ed Arnautovic



Sernicola 5: Inizia bene, poi cade nella mediocrità di tutti i suoi compagni di squadra. Male soprattutto in occasione dello 0-4. (31’ s.t. Felix sv)



Chiriches 5: Il corner del 2-0 nasce da un suo errore in appoggio, prestazione deludente dopo la super prova dell’Allianz Stadium. (14’ s.t. Lochoshvili 5: Il suo ingresso dovrebbe dare solidità alla Cremo, che invece subisce anche il quarto gol)



Vasquez 5: Si fa beffare da Arnautovic sul primo gol (anche se il mismatch fisico non aiuta). In generale anche lui è molto più in difficoltà rispetto alle ultime uscite.



Valeri 5: Sulla fascia destra Orsolini e Posch vanno a mille e lui fatica a starci dietro.



Meité 5: Serve involontariamente l’assist per lo 0-2 a Ferguson, con il pallone che gli sbatte addosso sugli sviluppi del corner. Alterna giocate intelligenti a errori banali, soprattutto in fase di possesso.

: Ballardini gli cambia ruolo più volte e lui, comprensibilmente, fatica. È il capitano della nave affondata, ma probabilmente uno di quelli con meno colpe (25’ s.t.: quando entra la gara è già compromessa, si limita a qualche sgroppata sulla fascia sinistra)Un’altra gara nella quale mostra tutta la sua confusione tattica, che sia sulla destra o sulla sinistra.: Cerca sempre la giocata che liberi i compagni al tiro, ma non riesce ad incidere (1’ s.t.: Entra e va subito al tiro in semirovesciata, aiuta la Cremonese a rendersi più pericolosa)Okereke 5: Sullo 0-4 si mangia un gol clamoroso a due passi dalla porta vuota, ma è palese che non sia proprio giornata.: Nel primo tempo la Cremonese non c’è, lui può solo correre per tenere impegnati i difensori del Bologna. Sostituito all’intervallo. (1’ s.t.: Entra per suonare la carica e segna il gol della bandiera): Era chiaro che servisse un miracolo per sognare ancora la salvezza, ma abbandonare così le speranze fa malissimo alla piazza grigiorossa. La Cremonese non è mai scesa in campo, e i cambi a gara in corso non migliorano le cose. Questo non cancella il fatto che da quando è arrivato i lombardi hanno una media salvezza