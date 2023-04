la viola si rende pericolosa col contagocce. Sicuro quando chiamato in causa.: resta basso perché da quelle parti si aggira quel diavolo di Gonzalez. Gara onestapulito negli interventi, sale di condizione quando la Fiorentina si fa più pericolosa. Si perde Cabral solamente in un’occasione, senza conseguenzemolto bene nella prima frazione, strepitoso su Cabral alla mezz’ora. Grintoso e puntuale negli interventi, anche quando è costretto a correre all'indietro. Grande garasgroppa a sinistra duellando con Dodò, cala con l’avanzare dei minuti ma la prova resta positiva. Esce stanco. Dal 67’ Buonaiuto 5,5: quasi mai nel vivo del gioco. Sbaglia anche un apio di palloni facili, specialmente pe runo con la sua tecnicai mediani viola tendono a metterlo in mezzo, ma tutto sommato se la cava. Ci prova di testa su calcio d'angolofa legna in mezzo al campo. Più quantità che qualità, fa quel che può: ha licenza di spingere, ma non lo fa praticamente mai. E Gonzalez da quella parte sfonda spesso. Dal 46’ Valeri 6: più positivo rispetto a Ghiglione, forse meritava la maglia da titolarepoca roba da trequartista, Ballardini lo alza nel secondo tempo, lo spartito non cambiatroppo timido quando salgono i compagni. Tocca una miseria di palloni, di cui quasi tutti sbagliati.altra qualità rispetto al nigeriano, con lui dal 1' sarebbe stata un'altra gara: partita difficilissima in cui è costretto a fare quasi il terzino. Si rende pericoloso con sparute azioni personali, ma non incide. Esce in preda ai crampi.: tenta di suonare la carica, ma la Fiorentina tiene sempre botta: fosse stata una gara di campionato sarebbe stato un 7. Stasera però c'era bisogno di mettere in campo una Cremonese coraggiosa con la voglia di ribaltare il doppio svantaggio. I grigiorossi giocano una gara estremamente solida, ma davanti non pungono mai. Gli resta una semifinale che ha il sapore della storia, ma poteva giocarsela meglio